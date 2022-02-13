Щойно капітан дізнався про інцидент, вирішив посадити борт.

У Малайзії рейс AirAsia з Куала-Лумпура до Тавау, штат Сабах, довелося перервати через змію на борту.

Плазуна помітили в одному з верхніх відсіків в салоні, пише cna.

За даними авіакомпанії, щойно капітан рейсу дізнався про інцидент, він вирішив спрямувати літак у місто Кучинг, штат Саравак, як запобіжний захід, де змію мали забрати з борту.

У відео, опублікованому в TikTok користувачем @edal8808, помітно, як довга рептилія повзе просто під верхнім світильником. В описі ролика користувач повідомив про аварійну посадку літака.

"Це дуже рідкісний інцидент, який час від часу може відбуватися на будь-якому літаку. Капітан вжив відповідних заходів. Безпека пасажирів та екіпажу ніколи не піддавалася ризику", - прокоментував ситуацію головний фахівець з безпеки AirAsia, капітан Ліонг Тієн Лінг у заяві для ЗМІ.

Зазначається, що коли літак зрештою вилетів з Кучинга, він продовжив шлях до Тавау.

Раніше УНІАН писав, як шестирічна дівчинка померла від укусу змії, що заповзла в туалет у її будинку в Абхе в Саудівській Аравії. За словами батька, змія причаїлася у ванній кімнаті й донька не помічала рептилію, поки та її не вкусила.

А в США будинок жінки окупувала майже сотня смертоносних змій.

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