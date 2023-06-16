З 800 рейсів, які будуть перенаправлені, приблизно у 300 маршрути будуть подовжені.

Найбільші в своїй історії навчання з розгортання військово-повітряних сил НАТО в європейському небі стали причиною затримки або перенаправлення сотень авіарейсів.

Як повідомляє Euronews, навчання Air Defender 2023 триватимуть до 22 червня і проходитимуть переважно в повітряному просторі Німеччини. У зв'язку з проведенням навчань і пов'язаних з ними заходів щодня будуть перенаправлятися близько 800 рейсів.

Туристів також попереджають про те, що можливі затримки польотів цивільної авіації. З 800 рейсів, які будуть перенаправлені, приблизно у 300 маршрути будуть подовжені в середньому на 110 км.

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При складанні розкладу найбільше постраждають найжвавіші аеропорти, такі як Лондонські Хітроу та Гетвік.

Найшвидше накопичуються затримки в бюджетних авіакомпаніях, таких як Ryanair. Між прильотом та вильотом деяких літаків проходить менше 30 хвилин.

Всього в навчаннях НАТО беруть участь 10 000 військовослужбовців і 250 бойових літаків з 25 країн, включаючи США.

"Я знаю, що можуть бути обмеження в сфері цивільних авіаперевезень... Коли я бачу співвідношення: 10 днів з 365-ти, щоб у підсумку ми могли жити в мирній і вільній країні, я думаю, що це правильний сигнал, який ми повинні послати", - зазначив командувач ВПС ФРН Інго Герхартц, який керує навчаннями.

Для навчань Air Defender 2023 заблоковані великі ділянки повітряного простору, які також використовуються цивільними літаками, переважно над Німеччиною.

на півночі - з використанням повітряного простору Данії та Нідерландів;

на сході - поблизу кордонів Польщі та Чехії;

на півдні - від Люксембургу вздовж французького кордону до Боденського озера в Швейцарії.

Щодня використання цих зон заборонено або сильно обмежено для цивільних авіарейсів на кілька годин. Навчання припиняються у вихідні дні.

Навчання Air Defender 2023

12 червня 2023 року в Німеччині стартували найбільші в історії НАТО навчання з розгортання повітряних сил. Вони триватимуть до 23 червня.

У навчаннях беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, в тому числі американські F-35, літаки-розвідники ДРЛО, дозаправники і навіть транспортні авіаносці з Японії.

Навчання проходять на чотирьох об'єктах в Німеччині, а також на одному об'єкті в Нідерландах і одному – в Чехії. Їх мета - перевірити здатність ВПС Альянсу реагувати на кризу в Європі на тлі загострення напруженості у відносинах з Росією.

Райони проведення навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день. Вони будуть тимчасово закриті для цивільного повітряного руху на час проведення навчань. У зв'язку з цим маршрути комерційних рейсів, прокладені через повітряний простір Німеччини, будуть змінені, на рейсах можливі затримки.

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