Навчання відбудуться на чотирьох об'єктах в Німеччині, а також на одному об'єкті в Нідерландах і одному – в Чехії.

У Німеччині стартували найбільші в історії НАТО навчання з розгортання Повітряних сил. Вони триватимуть до 23 червня.

Як пише Bloomberg, в операції, що отримала назву Air Defender 23, беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, в тому числі американські F-35, літаки-розвідники ДРЛО, дозаправники і навіть транспортні авіаносці з Японії.

Навчання відбудуться на чотирьох об'єктах в Німеччині, а також на одному об'єкті в Нідерландах і одному – в Чехії. Їхня мета – перевірити здатність ВПС Альянсу реагувати на кризу в Європі на тлі загострення напруженості у відносинах з Росією.

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Райони проведення навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день. Вони будуть тимчасово закриті для цивільного повітряного руху на час проведення навчань. У зв'язку з цим маршрути комерційних рейсів, прокладені через повітряний простір Німеччини, будуть змінені, на рейсах можливі затримки.

Навчання НАТО на тлі повномасштабної війни в Україні

На тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, НАТО проводить дедалі грандіозніші навчання в різних сферах.

У березні пройшли найбільші військові навчання на території європейської Арктики. В рамках навчань.20 тисяч військовослужбовців НАТО, а також Фінляндії та Швеції, тренувалися обороняти Норвегію.

Також раніше цього року 9 країн НАТО в Середземному морі проводили тренування з протичовнової боротьби. Авіаносці зі Сполучених Штатів, Італії та Іспанії тренувалися разом у серії військово-морських навчань.

У квітні Альянс провів найбільші в світі навчання з кібербезпеки. Пізніше цього місяця масштабні навчання пройдуть на території Сербії.

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