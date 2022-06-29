Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Вона скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

Як заявив міністр інфраструктури Александр Кубраков, таким чином Україна зробила ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі.

"Домовитися про укладання цієї угоди нам вдалося в максимально короткі терміни — переговори стартували восени минулого року. Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися нам назустріч та значно прискорили процес узгодження угоди", - цитує міністра прес-служба.

У Мінінфраструктури додали, що угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

"Термін угоди складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з сьогоднішнього дня. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 травня Єврокомісія погодила фінальний текст спеціальної угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом Україна - ЄС. Текст угоди передбачає скасування необхідності отримання дозволів на постійній основі та дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

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