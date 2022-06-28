Крім того, продовжено час оформлення автомобілів до 23:00.

Львівська митниця дозволила ввозити автомобілі на всіх пунктах пропуску. Час оформлення продовжено до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Вітепер транспортні засоби пропускатимуть на територію України у всіх автомобільних пунктах пропуску. Пункти "Краківець – Корчова" і "Рава-Руська – Гребенне" отримали додаткових працівників митниці.

Змінено також графік роботи митного поста "Городок", де відбувається оформлення та реєстрація транспортних засобів.

"29 і 30 червня роботу підрозділів митного поста "Городок" буде продовжено до 23:00, до початку дії комендантської години. І такий формат роботи триватиме до кінця червня", – зауважив в. о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

Нульове розмитнення в Україні: що відомо

Як писав УНІАН, на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Це стосується ПДВ, акцизу, ввізного мита.

Мети було дві - аби волонтери могли дешево завозити машини для військових, а також аби громадяни, що масово втрачають автівки за час повномасштабної, могли дешевше пригнати машину для себе.

Львівська митниця з початку дії такого режиму оформила понад 40 тисяч автомобілів. Загалом по Україні було оформлено близько 160 тисяч автіков.

Проте з 1 липня Рада повертає мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.

У пояснювальній до законопроекту йшлося, що в період звільнення від оподаткування імпорту ввезено понад 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки преміумкласу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 мільярдів гривень.Також зазначалося, що, за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становили близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита.

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