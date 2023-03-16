"Транспортний безвіз" був підписаний у червні минулого року.

Дія Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та Європейським Союзом пролонгована до 30 червня 2024 року.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідна домовленість була досягнута під час першого засідання Спільного комітету Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Зазначається, що документ був підписаний у червні 2022 року. Він скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

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"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У відомстві також зазначили, що після підписання угоди в червні 2022 року кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів – на 43%.

Угода також спрощує процедуру визнання водійських документів.

Підписання "транспортного безвізу" - деталі

Наприкінці червня 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автотранспортом.

У вересні президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

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