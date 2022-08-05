Середня ціна автогазу за тиждень в мережах АЗС знизилася до 28,25 грн/л.

Середня ціна на автогаз за тиждень в мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Епкогг.

На станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 0,71 і 1,25 гривні, до 28,49 і 28,48 грн/л відповідно.

Мережі "Нефтек" і "Авантаж 7" знизили ціни на 2 гривні, до 27,99 і 25,95 грн/л.

Найбільше падіння ціни зафіксовано в мережі Prime (-4 гривні). Там продукт зараз коштує 29 грн/л. Своєю чергою, мережа SOCAR встановила ціну 28,11 грн/л (-2,38 гривні).

В межах 20-96 копійок впали ціни в мережах "Автотранс", Shell і "БРСМ-Нафта", до 28,78, 28,13 і 27,88 грн/л.

Крім того, на 0,3-2,13 грн/л автогаз подешевшав і в мережах KLO, Chipo, BVS та інших.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піка середня ціна на нього досягла в червні, дійшовши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяця ціна впала приблизно на 13 грн.

Станом на 2 серпня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 24 копійки.

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