Середня ціна автогазу по країні складає 28,73 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 24 копійки, – до 28,73 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО автогаз здешевшав на 46 копійок, до 28,74 грн/л.

На своїх АЗС мережа SOCAR виставила на стелу 29,61 грн/л (-88 копійок). На станціях "Автотранс" і BVS продукт здешевшав 20 копійок, до 28,87 і 28,79 грн/л відповідно.

У межах 22-30 копійок здешевав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта" та Chipo, до 28,30 та 28,37 грн/л.

Крім того, на 17-50 копійок здешевшав автогаз в мережах "Нефтек", Motto та ZOG.

За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піку середня ціна на нього сягла у червні, дойшовши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяці ціна впала приблизно на 13 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: