Наголошується, що українські кораблебудівні підприємства готові постачати катери всіх класів.

В Україні кораблебудівники готові брати активну участь у переозброєнні вітчизняних Військово-морських сил, однак стикаються з відсутністю держзамовлення.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розказала директор науково-виробничої корпорації "Клівер", голова Військово-морського підкластера, який об'єднує півтора десятка приватних і державних підприємств, Оксана Врублеська.

За її словами, корвети вже законтрактовані і тепер компанії, які беруть участь у проекті, можуть орієнтуватися на національний фрегат на базі технологій, які вже застосовані при виробленні цієї продукції.

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"Більшість комплектуючих національного корвету були виготовлені і є в наявності - у серійному виробництві. Тому зараз, в умовах політичної волі держави, ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування", яке є членом нашого підкластера, готове зробити проектування для створення національного фрегата", - каже експерт зі створення кораблів.

Вона пояснила, що українські кораблебудівні підприємства готові постачати катери всіх класів.

"Проблема – відсутність державного замовлення, яке дало б поштовх у вигляді фінансування для розвитку власних технологій. У цих підприємств уже є досвід, вони працюють на експорт і хочуть просунутися на внутрішньому ринку для забезпечення безпеки своєї країни", - наголосила Врублевська.

Говорячи про інші проблеми кораблебудівників, вона зауважила, що має бути затверджено державну цільову програму кораблебудування вищими державними органами, виділено окреме фінансування.

"Але ми можемо казати і про менші проекти. Наприклад, про забезпечення безпеки підводного простору вздовж берегової лінії України. Особливо об'єктів критичної інфраструктури, пунктів базування Військово-морських сил України та торговельних портів. Для цього підприємства підкластера можуть запропонувати свою продукцію освітлення водного простору та мінного озброєння", - резюмувала Врублеська.

Нагадаємо, Україна може добудувати корвет "Володимир Великий", перетворивши його на фрегат, заявили в Міноборони. На добудову корабля необхідно близько 8,3 млрд грн, без урахування боєкомплекту.

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Автор: Вікторія Гордієнко