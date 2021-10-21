Під час переходу з Бельгії до України на борту судна вже проводилися дослідження.

В Одеський морський порт прибуло науково-дослідне судно "Бельгіка", подароване Бельгією Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, "Бельгіка" прибула сьогодні вранці. Вона пришвартована поруч з купленим нашою країною у Великобританії криголамом "Джеймс Кларк Росс", який прибув до Одеси 5 жовтня.

Як повідомила УНІАН експерт Проекту ЄС EMBLAS і програми розвитку ООН з посиленого моніторингу Чорного моря Олена Марушевська, таким чином 21 жовтня завершилася тривала експедиція, що почалася на початку місяця з порту Зебрюгге (Бельгія). Судно пройшло близько 8,6 тис. км.

Його передано Україні (Українському науково-дослідному центру екології моря) Королівством Бельгії з метою підтримки екологічного моніторингу Чорного моря. Це стало можливим завдяки Меморандуму про взаєморозуміння, укладеному між бельгійським Федеральним офісом науки та політики, Королівським бельгійським інститутом природничих наук і Міністерством охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України в липні цього року.

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Як уточнила Марушевська, судно привів до Одеси український екіпаж (понад 10 осіб). Також на борту – п'ятеро українських вчених та їхній словацький колега. Протягом переходу вчені проводили дослідження на предмет наявності плавучого сміття, відбирали проби морської води та донних відкладень для унікального скринінгу на присутність десятків тисяч речовин – забруднювачів, мікропластику та інше.

Як повідомили в Українському науково-дослідному центрі екології моря, цю амбітну програму під назвою "Моніторинг трьох європейських морів" (Північного, Середземного і Чорного), а також трансфер судна організував та фінансує проект ЄС – ПРООН "Європейський Союз для удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря".

Найближчим часом судно буде перейменовано.

Як зазначають фахівці, прихід "Бельгіки" - історична подія, яка дасть потужний поштовх розвитку в Україні моніторингу морів. З 2014 року у вітчизняних вчених не було судна для проведення подібних досліджень.

Судно "Бельгіка": основні характеристики

Судно "Бельгіка" (Belgica) побудовано у 1984 році. Його довжина – 51,12 м, ширина – 10, осадка – 4,6 м, водотоннажність – 1,2 тис. тонн.

Дальність плавання – 20 тис. морських миль при швидкості 12 вузлів, максимальна швидкість – 13,5 вузлів. На борту – п'ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна).

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Автор: Лариса Козова