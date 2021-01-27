Йдеться про обмеження вантажних операцій в морпортах Одеси, Чорноморська, Херсона, Рені, Миколаєва, а також в портах "Південний" та "Ольвія".

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) повідомила про обмеження вантажних операцій в морпортах Одеси, Чорноморська, Херсона, Рені, Миколаєва, а також в портах "Південний" і "Ольвія" у зв'язку з негодою (сніг і дощ).

Читайте такожНегода в Україні: "Укравтодор" розповів про боротьбу зі снігом на дорогахВідповідне повідомлення розміщено на сайті підприємства.

Крім цього, в Одеському порту і порту "Південний" обмежена лоцманська проводка через сильний вітер і туман.

"Через погану видимість і вітер також закрито гирло "Бистре", канали ХМК, БДЛК - відкриті", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

За інформацією Укргідрометцентру, 27 і 28 січня в більшості південних, центральних і північних областей очікується сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській і Полтавській областях - значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На південному сході країни-дощі, у західних областях - без істотних опадів.

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Автор: Павло Степанець