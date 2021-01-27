"Похолодання посилиться": синоптик попередила українців про зміну погоди

Синоптик попередила українців про мокрий сніг та зниження температури.

Похолодання в Україні посилюватиметься / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 28 січня, в Україні ще залишається циклон - на півдні та півночі очікується сніг, мокрий сніг, східніше з дощем, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"На заході завтра суттєві опади малоймовірні, місцями невеликі чи просто хмарно, в східних областях - часом періодичний дощ. Температура повітря у четвер становитиме впродовж дня 0°...-3°. У східних областях, на південному сході та на Дніпропетровщині очікується +2°...+7°", - написала вона.

На дорогах - ожеледиця.

У Києві передбачається сніг. На дорогах буде слизько. Вітер з півночі, поривчатий.

Температура повітря вночі опускатиметься до невеликих "мінусів", вдень від -1° до +1°.

"Надалі в Україні похолодання посилиться до помірного", - обіцяє синоптик.

Червоний рівень небезпеки в Україні через погодні умови

У зв’язку з активізацією циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня очікується серйозне ускладнення погодних умов.

В Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг. Очікується приріст снігового покриву 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу. Таким погодним умовам надано ІІІ рівень небезпечності, червоний.

В Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах - ожеледиця.