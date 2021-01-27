"Похолодання посилиться": синоптик попередила українців про зміну погоди
Синоптик попередила українців про мокрий сніг та зниження температури.
Завтра, 28 січня, в Україні ще залишається циклон - на півдні та півночі очікується сніг, мокрий сніг, східніше з дощем, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Сильний снігопад в Одесі: до міста заборонили в'їзд фур, комунальники працюють у посиленому режимі (фоторепортаж, відео)
"На заході завтра суттєві опади малоймовірні, місцями невеликі чи просто хмарно, в східних областях - часом періодичний дощ. Температура повітря у четвер становитиме впродовж дня 0°...-3°. У східних областях, на південному сході та на Дніпропетровщині очікується +2°...+7°", - написала вона.
На дорогах - ожеледиця.
У Києві передбачається сніг. На дорогах буде слизько. Вітер з півночі, поривчатий.
Температура повітря вночі опускатиметься до невеликих "мінусів", вдень від -1° до +1°.
"Надалі в Україні похолодання посилиться до помірного", - обіцяє синоптик.
Червоний рівень небезпеки в Україні через погодні умови
У зв’язку з активізацією циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня очікується серйозне ускладнення погодних умов.
В Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг. Очікується приріст снігового покриву 30-40 см, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу. Таким погодним умовам надано ІІІ рівень небезпечності, червоний.
В Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах - ожеледиця.
"Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів", - йдеться у повідомленні ДСНС.
- Вінниця-1°... -3°
- Дніпро+7°... +3°
- Донецьк+8°... 0°
- Житомир+1°... -2°
- Запоріжжя+9°... +4°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький0°... -2°
- Луганськ+6°... +1°
- Луцьк+1°... -3°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+1°... 0°
- Одеса0°... -2°
- Полтава+1°... 0°
- Рівне0°... -3°
- Сімферополь+14°... +2°
- Суми0°... -1°
- Тернопіль-1°... -4°
- Харків+5°... +2°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницький0°... -4°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів+1°... -1°
- Чернівці+1°... -3°