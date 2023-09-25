Відповідний дозвіл наданий чотирьом літакам Boeing.

Українська компанія авіаперевізник SkyUp Airlines отримала ліцензію на польоти до США.

SkyUp тепер має сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129, який дозволить перетинати повітряний простір Америки. Відповідний дозвіл отримали чотирьом Boeing 737-800. Йдеться про борти UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP, вказується на сайті компанії.

За словами генерального директора авіаліній Дмитра Сєроухова, це був черговий етап для розвитку українського бренду у світі, компанія його успішно здолала.

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"Від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах", - заявив він.

Зазначається, що авіаперевізник SkyUp отримав дозвіл на дозвіл на здійснення господарської діяльності як авіаперевізника на території США - DOT approval, схвалення, що відповідні літаки забезпечені усіма вимогами, необхідними для безпечних перельотів "з" та "до" США - TSA approval, а також дозвіл від Мінтранспорту США на здійснення польотів - специфікація оперування Part129 (FAA approval).

У планах SkyUp Airlines - розвиток ACMI-послуг та організація чартерних рейсів на американському ринку, вказується на сайті.

SkyUp відкриває бази на єгипетських курортах

Нагадаємо, влітку лоукостер SkyUp анонсував, що відкриває бази на єгипетських курортах в очікування зимного сезону перевезень. Йдеться про період з кінця жовтня до початку березня 2024 року. Авіаперевізник планує працювати в країні за ACMI контрактами: надавати свої літаки, страховку та послуги замовнику в обмін на фіксовану плату з продажу квитків.

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