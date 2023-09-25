Українська компанія авіаперевізник SkyUp Airlines отримала ліцензію на польоти до США.
SkyUp тепер має сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129, який дозволить перетинати повітряний простір Америки. Відповідний дозвіл отримали чотирьом Boeing 737-800. Йдеться про борти UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP, вказується на сайті компанії.
За словами генерального директора авіаліній Дмитра Сєроухова, це був черговий етап для розвитку українського бренду у світі, компанія його успішно здолала.
"Від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах", - заявив він.
Зазначається, що авіаперевізник SkyUp отримав дозвіл на дозвіл на здійснення господарської діяльності як авіаперевізника на території США - DOT approval, схвалення, що відповідні літаки забезпечені усіма вимогами, необхідними для безпечних перельотів "з" та "до" США - TSA approval, а також дозвіл від Мінтранспорту США на здійснення польотів - специфікація оперування Part129 (FAA approval).
У планах SkyUp Airlines - розвиток ACMI-послуг та організація чартерних рейсів на американському ринку, вказується на сайті.
SkyUp відкриває бази на єгипетських курортах
Нагадаємо, влітку лоукостер SkyUp анонсував, що відкриває бази на єгипетських курортах в очікування зимного сезону перевезень. Йдеться про період з кінця жовтня до початку березня 2024 року. Авіаперевізник планує працювати в країні за ACMI контрактами: надавати свої літаки, страховку та послуги замовнику в обмін на фіксовану плату з продажу квитків.