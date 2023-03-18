Така заборона торкнеться тих польотів, які починаються, або закінчуються в США.

Влада США зараз обговорює можливу заборону на польоти іноземних авіакомпаній через Росію для рейсів, які здійснюються через американські аеропорти. В першу чергу це обмеження може торкнутися китайських авіаперевізників.

Про це виданню The New York Times розповіли відразу три поінформованих джерела.

У Держдепартаменті США відзначають, що безпека американських громадян для них є ключовим пріоритетом. Крім того, американські авіакомпанії незадоволені тим, що їхні іноземні конкуренти отримують перевагу, оскільки можуть літати "по прямій" через великий повітряний простір РФ, тоді як американські літаки змушені облітати Росію, дотримуючись санкцій.

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Американські перевізники оцінюють свої економічні втрати від закриття або зміни частини тихоокеанських маршрутів в $2 млрд щорічно.

Лобісти американських компаній підкреслюють, що польоти через РФ дають помітну перевагу компаніям Air India, Emirates, China Eastern Airlines та іншим перевізникам, які не зобов'язані дотримуватися санкцій.

Заборона на польоти для Росії і над Росією

У перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну більшість країн Заходу вирішили заборонити польоти російських літаків у своєму повітряному просторі. В результаті Європа і Північна Америка виявилися закриті для російських перевізників.

У відповідь Росія закрила свій повітряний простір для країн, які раніше ввели такі санкції для російських літаків. У той же час авіакомпанії з третіх країн як і раніше можуть літати через російський повітряний простір.

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