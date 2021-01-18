У кабінах машиністів встановлять "червону кнопку".

"Укрзалізниця" планує підвищити рівень безпеки в приміських поїздах. Зокрема йдеться про встановлення камер відеоспостереження.

Про це повідомляє прес-служба компанія.

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"Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємося їх модернізацією, яка охоплює встановлення камер спостереження, які дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах", — заявив глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак.

Крім того, в кабінах машиністів встановлять так звану "червону кнопку". За допомогою цієї кнопки можна викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців, якщо в поїзді громадяни порушують порядок.

"Моя мета - повернути у наші поїзди пасажирів, забрати їх з пасажирського автотранспорту, і повернути в наші поїзди, які будуть комфортними", — зазначив голова правління компанії.

"Укрзалізниця»

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Охорона поїздів

4 березня 2020 року акціонерна компанія "Укрзалізниця" спільно з Національною поліцією України організувала супровід працівниками поліції двох пасажирських поїздів далекого прямування.

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Автор: УНІАН