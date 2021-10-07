При безготівковому розрахунку ціна за поїздку складе 7 грн з людини.

В Одесі з 1 листопада вартість проїзду в електротранспорті зросте з 5 до 8 грн.

Як повідомили в прес-службі мерії, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради заявив про намір підвищити тарифи на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом і фунікулером.

Зокрема, з 1 листопада тарифи на послуги з перевезення пасажирів у трамваях і тролейбусах складуть у разі готівкового розрахунку за проїзд у розмірі 8 грн за пасажира, при безготівковому розрахунку (за допомогою мобільних додатків або з використанням банківських карт) - 7 грн.

Вартість послуг з перевезення пасажирів фунікулером становитиме 10 грн з людини за поїздку.

Крім того, зросте вартість постійних проїзних квитків. Згідно з повідомленням, діючі на сьогодні тарифи на проїзд у міському пасажирському електротранспорті Одеси встановлені ще в 2018 році, а вартість постійних проїзних квитків для проїзду на трамваї (тролейбусі) - на рівні тарифів 2016 року.

"Підвищення вартості проїзду обумовлено підвищенням тарифних ставок, цін на запчастини, основні та допоміжні матеріали, збільшенням витрат на оплату праці, тарифів на електричну енергію та комунальні послуги", - зазначили в мерії.

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Як повідомляв УНІАН, з 15 вересня в Одесі перевізники підвищили ціну на проїзд у маршрутках з 7 до 10 грн з людини. Напередодні в.о. директора епартаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Артем Сидоренко заявляв, що вартість проїзду в міському електротранспорті поки залишається на колишньому рівні – 5 грн з людини за поїздку.

Автор: Лариса Козова