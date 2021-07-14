У транспорті посилять контроль за оплатою проїзду.

Громадський транспорт Києва з 14 липня повністю відмовляється від паперових квитків. Тепер для проїзду в міських автобусах, тролейбусах і трамваях необхідно буде використовувати е-квиток.

Про це повідомляє прес-служба Київпастрансу.

У компанії відзначили, що у зв'язку зі скасуванням паперових квитків кондукторів переведуть на інші посади, але в транспорті посилять контроль. При цьому зазначено, що штраф за проїзд "зайцем" становить 160 гривень.

Де діє е-квиток

з 1 грудня 2020 року на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай;

з 1 листопада 2020 - міська електричка;

з 14 вересня – фунікулер;

з 14 липня - міські автобуси, тролейбуси та трамваї.

Як оплатити проїзд

Оплатити проїзд у транспорті можна карткою Kyiv Smart Card або за допомогою QR-квитка, який можна придбати:

у мобільному додатку "Київ Цифровий";

в терміналах самообслуговування;

у мережі "Т-кіоск";

у терміналах EasyPay, IBOX, 2click;

у касах київського метрополітену.

Також в компанії пообіцяли забезпечити жителям і гостям столиці можливість оплачувати проїзд банківською картою.

Громадський транспорт Києва

У Київському громадському транспорті з 1 липня кондуктори не працюють.

Спікер КП "Київпастранс" Олег Грищак в ефірі комунального телеканалу "Київ" порадив усім гостям міста, які приїхали на нетривалий період, заздалегідь визначитися зі способом оплати проїзду в міському транспорті.

Відмова від паперових квитків старого зразка для одноразового проїзду в столичному наземному транспорті пов'язана з впровадженням в місті єдиного електронного квитка.

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Автор: Анастасія Горбачова