Планується знизити ставку ПДВ до 7%.

У Мінінфраструктури анонсували зниження в 2022 році ставки податку на додану вартість для внутрішніх авіаперевезень до 7%.

Про це під час форуму "Велике будівництво: авіація та туризм" заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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За словами Кубракова, на цей час з народними депутатами обговорюється ініціатива щодо зниження ставки ПДВ.

"Для міжнародних авіаперевезень діє нульова ставка, для внутрішніх діє 20-відсоткова ставка. Ми приблизно бачимо, що це буде ставка на рівні 7%. Я думаю, це буде достатній стимул для авіаперевізників зробити перельоти всередині країни дешевше. Ми відчуваємо, що це буде на 10-20% дешевше. А це означає, що ми збільшимо обсяги, а наші внутрішні авіаперевезення стануть доступнішими для громадян", - сказав він.

Кубраков також зазначив, що проект державного бюджету України на 2022 рік передбачатиме створення спеціального фонду, який фінансуватиме розвиток авіаційної та залізничної інфраструктури

Дешеві авіаперельоти:

4 лютого 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів розробляє механізми підтримки вітчизняної авіаційної галузі.

16 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв українцям доступ до дешевих авіаперельотів.

Також у лютому заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що стратегія створення державної авіакомпанії включає формування команди топ-менеджерів, розробку авіамаршрутів, формування парку літаків на основі лізингу, а також скасування ПДВ на внутрішні перевезення.

16 березня 2021 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про те, що Верховна Рада цього року ухвалить закон, за яким для послуг з внутрішніх авіаперевезень пасажирів і вантажів застосовуватиметься нульова ставка податку на додану вартість.

26 березня 2012 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про те, що скасування податку на додану вартість (ПДВ) на внутрішні перевезення може здешевити квитки, зробивши їх вартість порівнянною із залізничними перевезеннями певних категорій.

Автор: Дмитро Шварц