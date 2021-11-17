Передбачається, що це дозволить українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення від оподаткування податком на додану вартість ввезеного в Україну обладнання для виготовлення вакцина і лікарських засобів, необхідних для лікування COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було ухвалено під час засідання уряду.

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"Це дозволить українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей, збільшити інвестиції в дослідження і розробки. Проте для держави - це можливість забезпечити внутрішню потребу в необхідних препаратах і не залежати від волі інших країн щодо їх поставок", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль перед прийняттям рішення.

Коронавірус в Україні:

В Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксували 18 668 нових випадків зараження коронавірусом, серед них-1312 дітей та 403 медпрацівники. Госпіталізували 4 468 осіб з підозрою або підтвердженою підозрою-19. Тим часом видужали 20 211 хворих.

В Україні понад 9 мільйонів українців повністю імунізовані проти COVID-19. За минулу добу вакциновано 294 855 українців.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко