Проектом передбачається будівництво протягом двох років 120 автомобільних електричних зарядних станцій.

Компанія "Енергоатом" створить національну мережу електричних зарядних станцій.

Про це НАЕК "Енергоатом" повідомляє в Telegram.

"Вчора, 27 вересня 2022 року, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження "Про створення ДП НАЕК "Енергоатом" мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій". Згідно з документом, "Енергоатом" визначений замовником робіт зі створення такої мережі", - йдеться в повідомленні.

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Проектом створення національної мережі передбачається будівництво протягом двох років 120 автомобільних електричних зарядних станцій: 40 – великої потужності (160+ КВт) і 80 – середньої (60+ КВт) в обласних центрах і на основних автомагістралях країни.

Національна мережа станцій:

У червні НАЕК "Енергоатом" та АБ "Укргазбанк" підписали Меморандум про партнерство та взаємодію, домовившись розпочати спільну реалізацію проекту зі створення національної мережі електричних зарядних станцій з використанням фінансових можливостей "Укргазбанку" та виробничо-технічного потенціалу "Енергоатому" як найбільшого виробника електроенергії в країні.

Уряд планує розробити комплексну програму стимулювання громадян для переходу на електротранспорт. Програмою будуть передбачені законодавчі зміни та фінансові інструменти, а також будівництво мережі електрозаправних станцій. Програма повністю відповідатиме стандартам Європейського Союзу щодо переходу на електротранспорт.

Разом з тим в Україні вже скасовано всі податки на ввезення електромобілів.

Станом на 1 грудня 2021 року в Україні було зареєстровано понад 32,6 тис.електрокарів.

У вересні в асоціації "Укравтопром" повідомили, що за 8 місяців 2022 року в Україні було реалізовано 24,4 тис.нових легкових автомобілів, більшість з них (57%) оснащені бензиновими двигунами. Разом з тим збільшився відсоток гібридних авто з 10% до 14%, а електромобілів з 1% до 4%.

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