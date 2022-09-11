В "Енергоатомі" наголошують, що окупантам необхідно припинити обстріли ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою.

11 вересня 2022 року о 03:41 енергоблок №6 Запорізької атомної електростанції відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Про це повідомила прес-служба "Енергоатому" у Telegram.

"Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ввечері 10 вересня після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Тож було ухвалено рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний.

В "Енергоатомі" додали, що у разі повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів. Тож на ЗАЕС потрібні додаткові партії дизельного пального.

"Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв'язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС", - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місія сфокусувалась на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

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