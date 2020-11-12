Відтепер знак, що позначає смугу для руху маршрутних транспортних засобів, не вимагатиме додаткової таблички "для велосипедистів".

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Зокрема, нова редакція правил дорожнього руху дозволяє велосипедистам рухатися в смузі для маршрутних транспортних засобів, а при необхідності зупинитися.

Крім того, відтепер знак, що позначає смугу для руху маршрутних транспортних засобів, не вимагає додаткової таблички "для велосипедистів".

"З метою розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів проект пропонує дозволити рух велосипедистів смугою руху для маршрутних транспортних засобів", - йдеться в пояснювальній записці.

Що зміниться

Для підвищення безпеки відтепер водії та пасажири таксі, а також інструктори з водіння зобов'язані використовувати ремені безпеки. Єдиний виняток - водії та пасажири з інвалідністю, фізіологічні особливості яких роблять користування ременями безпеки неможливим.

Крім того, для підвищення безпеки пішоходів, в темний час доби вони обов'язково мають використовувати сітловідбивальні елементи на одязі або жилети зі сітловідбивальними елементами.

Також зміниться один з дорожніх знаків - 1.40 "Кінець дороги з удосконаленим покриттям". У новому варіанті на знаку дорога буде зображена горизонтально, і над нею з'явиться силует автомобіля. Назва знака зміниться на "Зміна покриття".

Включені фари

З 1 жовтня 2020 року водії в Україні мають дотримуватися правила їзди з включеними фарами або увімкненими ходовими вогнями поза населеними пунктами.

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Автор: УНІАН