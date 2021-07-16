На ОККО вартість літра автогазу збільшилася на 1 грн.

Середня вартість скрапленого газу в мережах АЗС в Україні з 9 по 16 липня зросла на 30 копійок за літр, до 15,7 грн.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що на АЗС ОККО і WOG вартість автогазу зросла в середньому на 1 грн./ л і 80 коп/л, до 16,99 грн і 16,78 грн відповідно. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 50 коп/л, до 16,48 грн/л.

Скраплений газ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 35 і 22 коп/л, 15,85 до грн і 15,58 грн відповідно. У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 60 коп/л - до 16,19 грн.

Мережі як AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, SUNOIL, "Авантаж 7", Marshal "Автотранс" та інші підняли ціни на 10-80 коп./л.

Регулювання цін на бензин: що необхідно знати

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен надавати їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця.

Середні ціни бензину і дизельного палива будуть опубліковані до 5 числа кожного місяця.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на липень з урахуванням граничної націнки повинна становити 29,55 грн за літр, бензинів - 31,64 грн за літр.

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Автор: Ігор Орел