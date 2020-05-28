Відновлення авіасполучення в Україні: хто та куди полетить з 15 червня

Після двох місяців очікування українські авіамандрівники нарешті отримали надію. «Карантиннопандемійні страждання» мають закінчитися 15 червня. Саме цю дату уряд затвердив як початок прийняття і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Про це впевнено заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. А от прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс певну сум'ятицю щодо точної дати відкриття кордонів для літаків.

«Що стосується роботи аеропортів і запуску рейсових авіаперевезень, до цього питання ми повернемося, очевидно, після 15 червня, коли авіаперевізники отримають можливість вилітати і кудись летіти. Поки що аеропорти наших країн-партнерів закриті. Ми ведемо діалог з авіаперевізниками і поки що є позиція, що раніше 15 червня немає сенсу відкривати аеропорти і запускати рейсові авіаперельоти», - сказав голова уряду.

З його слів не зрозуміло: чи будуть відновлювати регулярні авіарейси, чи ні. Трохи ясності дав текст постанови Кабінету міністрів від 20 травня. Виявляється прибуття і відправлення літаків - заборонено до 22 червня. Виняток зроблено лише для державних потреб і тільки в аеропорти «Бориспіль» або «Львів».

Проте, якщо регіональна комісія з надзвичайних ситуацій підтвердить що протягом 7 днів підряд не більше 12 нових хворих на covid-19 на 100 тис населення, а в лікарнях менше 50 відсотків місць зайняті такими хворими, то тоді з 15 червня літакам можна відправлятись і прибувати у такий регіон.

Українцям залишається сподіватися на відсутність росту кількості хворих. Хоча авіакомпанії, пасажири та держоргани вже готуються до відновлення авіасполучення. Зокрема, зараз влада проводить зустрічі щодо готовності країн-партнерів до відкриття кордонів і прийняття міжнародних рейсів.

Перемовини про відкриття неба

За результатами однієї з таких зустрічей Грузія заявила про готовність відкрити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів вже з 1 липня 2020 року.

«Українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти. Обидві сторони зараз активно працюють над тим, щоб створити всі необхідні безпечні умови для пасажирів після відновлення польотів», - інформують у Мінінфраструктури.

Та навіть і без переговорів зрозуміло, що у випадку відкриття українських кордонів полетіти буде куди. Міністерство закордонних справ України провело моніторинг планів іноземних країн щодо відновлення регулярного авіасполучення.

Що стало відомо? На початку липня стане можливим виконання рейсів за маршрутом Київ - Софія. Найближчим часом міжнародне авіасполучення планують запустити ряд країн. Зокрема, Австрія, Румунія, Азербайджан, Словаччина, Греція, Грузія мають обмеження на перельоти до кінця травня.

На початку червня відновити міжнародні авіаперевезення планує Туреччина. В Естонії обмеження діятимуть до 7 червня. Болгарія, Індонезія, Ісландія, Кіпр, Коста-Рика, Люксембург, Македонія, Португалія, Єгипет, Ізраїль відкриють свої повітряні ворота не раніше ніж 15 червня. З липня можна буде полетіти до Домініканської̈ Республіки та Вірменії̈.

Будуть закриті кордони до кінця червня на Кубі, в Таїланді та Молдові. Послаблення обмежень на здійснення подорожей очікується з 22 червня в Іспанія. А от Італія вже визначила вичерпний перелік аеропортів, які мають право обслуговувати рейси в умовах карантину, зокрема в Болоньї, Мілані, Римі та Турині.

Окрім того залишаються країни, які під час пандемії коронавірусу не вводили заборони на міжнародне авіасполучення. Це, зокрема, Білорусь, Велика Британія, Іран, Ірландія, Корея, Мексика, Німеччина, Нідерланди та Чехія.

Таким чином все більше країн готові відкрити свої обійми для українських туристів. Це означає, що авіакомпанії також можуть готуватися викочувати літаки з ангарів. УНІАН опитав найбільші авіакомпанії про їхні плани початку польотів із України.

Авіакомпанії розправляють крила

Найбільший український авіаперевізник компанія Міжнародні авіалінії Україні (МАУ) повідомила, що планує відновлення регулярних рейсів з 1 липня.

«Ми дуже сподіваємося, що для перенесення не виникне причин. Якщо говорити про першочергові напрямки, МАУ орієнтується на країни, які на 1 липня відкриють кордони і відновлять польоти. Звичайно ж, початковий орієнтир на країни Європи, Близького Сходу. Про цінову політику ми обов'язково повідомимо згодом», - зазначили УНІАН в компанії.

Як повідомляє прес-служба МАУ, на початковому етапі рестарту – до квітня 2021 року – перевізник планує виконувати міжнародні середньомагістральні point-to-point рейси, здатні демонструвати високе завантаження без підтримки транзиту, а також відновити внутрішні рейси. На другому етапі – після нормалізації трафіку – відновити мінімальну міжнародну мережу. Виконання далекомагістральних рейсів можливе після організації ключових фідерних маршрутів – орієнтовно з квітня 2021-го.

На початку відновлення польотів в розкладі МАУ планується задіяти до 14 повітряних суден з подальшим збільшенням до 28 літаків.

Ще одна українська компанія SkyUp заявила про готовність запустити перельоти відразу з відкриттям кордонів.

«Ми зараз чекаємо інформацію від регуляторів. Очевидно, що ми поступово будемо відновлювати пасажирські польоти, коли будуть відкриватися кордони. Об‘єми та напрямки будуть відомі, коли буде точна дата запуску перельотів. Важливо розуміти не тільки, коли відкриються наші кордони, а й кордони інших країн. Ми будемо аналізувати ситуацію і відповідно інформувати про запуск тих чи інших рейсів», - зазначили УНІАН в компанії

Українська авіакомпанія YanAir Airlines повідомила, що починає виконання регулярних рейсів до Грузії з 1 липня.

Інша вітчизняна авіакомпанія Windrose заявила про відновлення всіх рейсів з 15 червня.

«Згідно останньої інформації на сайті mtu.gov.ua очікуємо на запуск авіарейсів з 15 червня. Одночасно запроваджуємо нову програму внутрішніх авіарейсів за напрямками: Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Київ. Додатково Миколаїв з 15 липня. Ціна авіаквитків не змінюється - на рівні до кризи», - повідомили УНІАН.

Нові стандарти авіаційних перевезень

Великий європейський лоукостер - ірландська авіакомпанія Ryanair повідомила УНІАН, що планує запуск рейсів з України 1 липня.

З цієї дати лоукостер розраховує повернутися до 40 відсотків від звичайних графіків польотів за умови скасування урядових обмежень на внутрішні рейси в ЄС та введення ефективних заходів з охорони здоров'я в аеропортах. Зазначається, що Ryanair виконуватиме щоденно майже 1000 рейсів, відновивши 90 відсотків своєї докризової маршрутної мережі.

Також в Ryanair зазначили, що на борту літака пасажири повинні будуть дотримуються певних заходів для протидії поширення вірусу Covid-19.

«Ці заходи включають менше зареєстрованого багажу, реєстрація в інтернеті, завантаження посадкового талону на смарт-телефон пасажира, а також проходження температурних перевірок при в'їзді в аеропорт та носіння масок весь час в терміналі аеропорту та на борту літака», - повідомили в компанії.

Також на борту буде заборонена черга в туалети. «Доступ до туалету буде наданий окремим пасажирам на вимогу. Також Ryanair вимагатиме від усіх пасажирів, які будуть здійснювати рейси в липні та серпні, заповнити персональну інформацію (під час реєстрації) щодо тривалості візиту, а також адресу під час відвідування іншої країни ЄС. «Ця контактна інформація буде надана урядам ЄС, щоб допомогти їм контролювати норми ізоляції», - зазначили в Ryanair.

Відновити польоти в Україну рветься й один з найбільших лоукост-авіаперевізників у Центральній і Східній Європі - Wizz Air. У зв’язку із рішенням уряду України щодо обмежень подорожей авіакомпанія призупинила виконання своїх українських рейсів до 15 червня включно. А от з 16 червня в системі бронювання вже можна вибрати доволі багато напрямків з України. При чому, з п'яти українських аеропортів - Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.

Латвійський авіаперевізник AirBaltic повідомив УНІАН, що поступово відновлює свою діяльність в трьох столицях Балтії і планує відновити рейси до України.

«Авіакомпанія наразі планує відновити рейси з Києва до Риги 15 червня та з Одеси до Риги 10 серпня. AirBaltic тісно співпрацює з владою з метою моніторингу ситуації і може коригувати розклад рейсів, якщо це необхідно. Польоти виконуватимуться лише за умови отримання всіх необхідних дозволів», - зазначила в компанії.

А от білоруська авіакомпанія «Бєлавіа» не змогла назвати точно дату запуску рейсів до України. «На даний момент авіакомпанія «Бєлавіа» чекає рішення уряду України про відкриття кордонів. Підвищення вартості квитків не планується», - резюмували в компанії.

Найбільша німецька авіакомпанія, яка разом зі своїми дочірніми компаніями є другою за величиною авіакомпанією в Європі за кількістю перевезених пасажирів, – Lufthansa раніше вже заявляла про відновлення з 1 червня рейсів за маршрутом Франкфурт – Київ. Однак, враховуючи рішення українського уряду змінила дату на 15 червня. Але на відміну від попередніх планів збільшила кількість рейсів - замість трьох на тиждень, їх кількість зросте до п'яти - щодня, крім вихідних.

Чеська авіакомпанія Czech Airline, яка планувала з початку червня відновити відразу два українські маршрути - з Києва та Одеси, вирішила більше не ризикувати. Згідно з системою бронювання на сайті перевізника, обидва українські маршрути поновляться з 1 липня.

Найбільший казахстанський авіаперевізник - компанія Air Astana також планує відновити сполучення з Україною. Регіональний менеджер з продажу компанії Air Astana Галімжан Базілбаєв повідомив УНІАН, що внутрішні рейси вже запущені, а в Україну рейси планується запустити з 1 липня. Правда, уточнив – за умови, якщо отримають дозвіл урядовців.

Найбільший перевізник Нідерландів – авіакомпанія KLM не відповіла на запит УНІАН стосовно планів польотів до України. Однак, в системі бронювання перевізника з’явився доступний для покупки рейс Київ-Амстердам з 1 липня.

Бюджетна авіакомпанія з ОАЕ - Flydubai поки не планує відновлювати польоти в Україну. «Звертаємо увагу, що Flydubai продовжує зосереджувати свої зусилля на підтримці урядових запитів з репатріаційними рейсами та наданні можливості переміщення товарів першої необхідності через свою мережу та за її межами. Будь-які повідомлення про наш графік польоту будуть зроблені в майбутньому», - пояснили у відповідь на запит УНІАН.

Таким чином, українці як ніколи за два з половиною місяці карантину стали близькі до неба. Відновлення авіаперельотів дозволить відвідати не тільки родичів за кордоном, а й провести відпустку в теплих країнах. Як бачимо, вони готові почати приймати закордонних гостей. Проте, щоб це стало можливим, не треба розслаблятися й думати, що епідемія більше нам не загрожує. Правила соціального дистанціювання та носіння маски – найкращий внесок кожного з нас у відновлення пасажирських авіарейсів.

Олександр Куницький