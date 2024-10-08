Зазначається, що наразі в столиці триває встановлення точок резервного живлення.

У Києві світлофори оснащують резервним живленням, щоб вони працювали під час відключень світла. Наразі вже обладнано 145 світлофорних об'єкта столиці.

"Наше підприємство закуповує і встановлює шафи резервного живлення на світлофорні об'єкти, які підтримують його роботу до 24 годин залежно від складності такого об'єкта - кількості світлофорів на ньому та іншого периферійного обладнання. На сьогодні вже встановлено 107 шаф такого резервного живлення, до яких під'єднано 145 світлофорних об'єктів", - начальник служби впровадження та експлуатації автоматизованої системи управління дорожнім рухом КП "Центр організації дорожнього руху" Віктор Якубовський в ефірі телеканала "Київ24".

При цьому він зазначив, що на різних етапах закупівлі перебувають ще близько 300 шаф резервного живлення, які планують встановити найближчим часом.

Відео дня

"Загалом у нас на балансі 738 світлофорних об'єкта. Щоб підключити всі ці об'єкти до резервного живлення, необхідно приблизно 500-550 таких шаф, тому що є світлофорні об'єкти, в яких є спільна точка живлення. Таким чином, однією шафою можна живити два, а то й більше світлофорних об'єктів", - підсумував Якубовський.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Директор Центру досліджень енергетики Media Center Ukraine Олександр Харченко вважає, що відключення світла можуть повернутися навіть, якщо не буде російських ударів по українській енергосистемі. За найкращого сценарію світло відключатимуть із середини січня.

Водночас нардеп Сергій Нагорняк зазначив, що вимкнення світла взимку залежатимуть від температурного режиму й активності обстрілів із російського боку.

Вас також можуть зацікавити новини: