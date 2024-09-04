Нардеп розповів, за яких умов взимку можливі відключення світла до 8-10 годин на добу

Сергій Нагорняк вважає, що без активних обстрілів з боку росіян та при температурі біля нуля градусів вимкнення не будуть тривалими.

Український підприємець та народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE спрогнозував кілька варіантів відключення світла взимку.

За його словами, відключення будуть залежати від двох речей. По-перше, від температурного режиму, який буде зберігатись на вулиці. Другою є активна фаза обстрілів з російського боку.

"‎Якщо активної фази обстрілів не буде і температура буде зберігатися на вулиці біля нуля градусів, то […] матимемо від двох до чотирьох годин вимкнень на добу", – вважає Сергій Нагорняк. Відео дня

Однак якщо температура буде -10 або -15°C по кілька днів поспіль, то "відключення можливі більш тривалі – від 8 до 10 годин на добу".

Що буде зі світлом взимку – прогнози експертів

Раніше голова правління "Укренерго" у 2020-2024 роках Володимир Кудрицький заявив, що українцям не варто очікувати наступної зими "легкої прогулянки".

За його словами, при температурі -10 збалансувати енергетичну систему без відключень буде неможливо. При цьому Кудрицький каже, що "апокаліптичного сценарію" також вдасться уникнути.

У той же час, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що на цю зиму є декілька сценаріїв і один з них передбачає, що може статися падіння енергосистеми.

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