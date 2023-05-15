Іспити проводитимуть із застосуванням відеонагляду та звукозапису.

На кандидатів у водії чекають суворіші правила складання іспитів. Йдеться про відеонагляд та звукозапис під час складання теоретичної та практичної частини іспиту.

Як повідомив під час прес-конференції заступник начальника Центру з питань впровадження цифрових інновацій Головного сервісного центру МВС Олександр Погорілий, у відомстві хочуть хочуть створити для людей такі прозорі умови, аби "отримати посвідчення водія можливо було тільки виключно, коли ти маєш знання і відповідні навички"."Всі інші варіанти, щоб не мали місце, скажімо так", - додав він.

Погорілий розповів, що для цього запланована модернізація сервісних центрів. Класи будуть суттєво збільшені та обладнані спеціальними технічними засобами контролю з можливістю відеонагляду та звукозапису.

Відео дня

"Відеонагляд буде побудований таким чином, щоб не було "сліпих" зон. Тобто в класі вже не буде якихось зон... Відео буде перехресне. І це надасть можливість попередити таку можливість як підказування кандидату у водії, та інших неправомірних дій зі сторони, в тому числі, наших співробітників", - пояснив Погорілий.

Також, додав він, це надасть можливість кандидатам у водії легше оскаржувати результати іспиту, адже вони зможуть запросити таке відео та його аналіз.

"Окрім того, запроваджується система Face ID, яка буде працювати на кожному комп’ютері в класі. Вона буде допускати чи не допускати кандидата у водії, ідентифікувати його, що це саме та особа, яка і повинна складати цей іспит", - розповів представник Головного сервісного центру.

У процесі складання іспиту, додав він, особа також проходитиме додаткову ідентифікацію.

"Є додаткова система, вона встановлена і працює, яка унеможливлює віддалений доступ до комп’ютерів, до місць складання іспиту. І таким чином, ми закриваємо периметр теоретичного іспиту, який робить його прозорим і ефективним", - наголосив Погорілий.

Погорілий розповів, що МВС створить зі 148 сервісних центрів МВС 55 хабів по всій Україні, Вони будуть визначені за географічним принципом, передусім, в обласних центрах та великих містах. Ці хаби будуть приймати теоретичний іспит, також там буде створено можливість складання практичного іспиту в автомобілях.

Планується, що в хабах будуть встановлені сучасні відеореєстратори, які чотирма камерами фіксуватимуть дії, які відбуваються на дорозі – перед та за автомобілем, а також дії, які відбуваються всередині автомобіля – перед та за кандидатом у водії. Це дасть можливість фіксувати поведінку кандидата та екзаменатора, дії їхніх рук та ніг – аби "ніхто нікому не допомагав".

"Однозначно буде писатися звук і це також дасть можливість нівелювати можливість якихось маніпуляцій в автомобілі. А також, наприклад, щоб інша особа складала (іспит – УНІАН) за кандидата у водії", - зауважив Погорілий.

В МВС кажуть, що вже було проведено інвентаризацію транспортних засобів і автопарк планується частково оновити автомобілями, які вже будуть обладнані відповідними засобами технічного контролю.

Іспити для водіїв в Україні за новими правилами - коли і де почнуть приймати

Представник Головного сервісного центру Олександр Погорілий анонсував запуск відповідного пілотного проекту.

"Вже з 1 червня ми запускаємо перший пілот в чотирьох областях. Це Львівська, Київська, Одеська і Вінницька області, в яких ми пропрацьовуємо всі нюанси того, що я вас озвучив, зробимо відповідні висновки. І вже це все потім масштабуємо по всій країні", - розповів він.

Крім того, Погорілий зазначив, що наразі в пілотному проекті запускається онлайн-запис на теоретичний іспит, що є новою опцією.

"Людина буде чітко знати, розуміти, коли вона може, на який час, прийти і скласти теоретичний іспит. Наразі цієї опції не було", - сказав він.

Водійське посвідчення в Україні - останні нововведення

З початку року для охочих отримати водійські права діє новий алгоритм підготовки. Тепер практику водіння можна розпочати вивчати лише після складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Також з 14 грудня водіям можна більше не отримувати пластикові водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Замість них можна користуватися цифровими в "Дії".

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