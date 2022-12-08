Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії" без пластикового аналога.
Як повідомили в прес-службі сервісу "Дія", тепер під час оформлення документа людина може вибрати цифрове посвідчення, а пластикову картку замовити додатково за бажанням.
За словами віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, у цифровому майбутньому в Мінцифри вбачають, що всі документи та послуги будуть "digital first". Тобто спочатку цифрові, а паперові — за бажанням.
"В ідеальному цифровому майбутньому одні країни зможуть перевіряти цифрові документи громадян інших країн. Подібний проект вже робимо з польськими колегами. А для деяких послуг "Дію" вже використовує Канада", - відмітив Федоров.
Зазначається, що постанова набуде чинності 14 грудня.
"Дія": нові послуги
Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування програми доступного кредитування "єОселя" в застосунку "Дія".
З 2 листопада в "Дії" можна перевірити нотаріальний документ за QR-кодом.
4 листопада Михайло Федоров повідомив, що в "Дії" з’являться нові цифрові документи — дипломи про освіту та шкільні атестати.
25 листопада на порталі "Дія" розпочали запис на бета-тест заяви про реєстрацію шлюбу.
З 2 грудня в застосунку "Дія" ввели функцію оцінки якості.
Довідка УНІАН. Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Додатком "Дія" вже користуються понад 18 млн українців.