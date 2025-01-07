У 2024 році українці придбали понад 222,1 тисячі вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону – це на 4% більше, ніж роком раніше. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.
Найбільш популярними серед ввезених з-за кордону вживаних легковиків виявились бензинові авто. Їх частка склала 47%. На другій позиції опинились дизельні авто (25%), на третій – електромобілі (18%). На автомобілі з ГБО та гібриди прийшлося по 5%.
Найбільш популярною моделюю серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf. Також традиційно користуються великою популярністю Renault Mégane та Škoda Octavia.
ТОП-10 ввезених з-за кордону вживаних легковиків:
- Volkswagen Golf – 12164 одиниці;
- Renault Mégane – 9608;
- Škoda Octavia – 8083;
- Volkswagen Passat – 6570;
- Volkswagen Tiguan – 5988;
- Nissan LEAF – 5511;
- Audi Q5 – 5316;
- Nissan Rogue – 4950;
- Tesla Model 3 – 4639;
- Mazda CX-5 – 3851.
Середній вік вживаних машин, які у 2024 році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.
Вживані автомобілі – що кажуть фахівці
Раніше спеціалісти назвали 5 вживаних авто, які краще обійти стороною. На їхню думку, не варто купувати Fiat 500, Ford Escape, Volkswagen Eos та Chrysler 200. Серед головних проблем цих авто – проблеми з надійністю. Також фахівці радять бути обережним при покупці моделей BMW, адже вони дуже дорогі в обслуговуванні.
Тим, хто шукає надійне вживане авто спеціалісти радять такі моделі як Toyota Camry, Honda Accord та Subaru Outback. Серед іншого вони можуть похвалитись високими показниками безпеки.