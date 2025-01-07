Найбільш популярними серед ввезених з-за кордону вживаних легковиків виявились бензинові авто.

У 2024 році українці придбали понад 222,1 тисячі вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону – це на 4% більше, ніж роком раніше. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Найбільш популярними серед ввезених з-за кордону вживаних легковиків виявились бензинові авто. Їх частка склала 47%. На другій позиції опинились дизельні авто (25%), на третій – електромобілі (18%). На автомобілі з ГБО та гібриди прийшлося по 5%.

Найбільш популярною моделюю серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf. Також традиційно користуються великою популярністю Renault Mégane та Škoda Octavia.

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ТОП-10 ввезених з-за кордону вживаних легковиків:

Volkswagen Golf – 12164 одиниці;

Renault Mégane – 9608;

Škoda Octavia – 8083;

Volkswagen Passat – 6570;

Volkswagen Tiguan – 5988;

Nissan LEAF – 5511;

Audi Q5 – 5316;

Nissan Rogue – 4950;

Tesla Model 3 – 4639;

Mazda CX-5 – 3851.

Середній вік вживаних машин, які у 2024 році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.

Вживані автомобілі – що кажуть фахівці

Раніше спеціалісти назвали 5 вживаних авто, які краще обійти стороною. На їхню думку, не варто купувати Fiat 500, Ford Escape, Volkswagen Eos та Chrysler 200. Серед головних проблем цих авто – проблеми з надійністю. Також фахівці радять бути обережним при покупці моделей BMW, адже вони дуже дорогі в обслуговуванні.

Тим, хто шукає надійне вживане авто спеціалісти радять такі моделі як Toyota Camry, Honda Accord та Subaru Outback. Серед іншого вони можуть похвалитись високими показниками безпеки.

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