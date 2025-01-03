Компанії отримають можливість купувати та продавати авто без постановки їх на облік у МВС та ТЦК.

Президент Володимир Зеленський 3 січня підписав закон, який передбачає спрощення та дерегулювання ринку торгівлі вживаними автомобілями. Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Згідно з тексту документа, продавці вживаних авто та їх частин звільняються від обов’язку:

перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби;

подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних транспортних засобів.

Зазначається, що закон стане запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.

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Зміни у торгівлі авто в Україні - що відомо

17 грудня 2024 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9083, за яким удосконалюється порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. Таким чином компанії зможуть викуповувати та продавати авто без постановки їх на облік у МВС та ТЦК.

Як зазначив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроєкт передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними авто.

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