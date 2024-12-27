В листопаді свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли 14,7 тис легкових авто з пробігом.

Минулого місяця українці придбали 4,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Такі дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Машини віком до 5 років становили 31% від всієї кількості легковиків з пробігом, які у листопаді пройшли свою першу реєстрацію в нашій країні.

Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті охопили електрокари (44%). Одразу за ними йдуть бензинові авто (35%).

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Дизельні і гібридні машини, а також автомобілі з ГБО традиційно користуються набагато меншою популярністю: на них у минулому місяці прийшлося 11%, 7% та 3%, відповідно.

ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років:

1. Tesla Model Y – 298 одиниць;

2. Tesla Model 3 – 252;

3. Hyundai Kona – 185;

4. Kia Niro – 171;

5. Audi e-tron Sportback – 143;

6. Nissan Rogue – 138;

7. Mazda CX-5 – 131;

8. Volkswagen Tiguan – 125;

9. Nissan LEAF – 108;

10. Audi Q5 – 106.

Який кросовер обрати – поради фахівців

Раніше УНІАН писав про десятку сучасних кросоверів, які можуть похвалитись найнижчою витратою пального.

До списку увійшли, зокрема, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid, Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 та Mazda CX-5 2.2d 150. У випадку з першим вдалося навіть перевершити показники витрат, які заявляв виробник.

Також нагадаємо, що спеціалісти назвали шість моделей кросоверів і позашляховиків, які можуть прослужити довше інших авто.

Фахівці радять звернути увагу на такі моделі як Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Honda Pilot, Lexus GX, Nissan Pathfinder та Toyota Highlander.

Вони назвали і додаткові переваги кожної з цих моделей. Зокрема, Chevrolet Tahoe може похвалитись чудовою звукоізоляцією, у той час як GMC Yukon має зручні сидіння.

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