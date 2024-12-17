Компанії зможуть викуповувати та продавати авто без постановки їх на облік у МВС та ТЦК.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9083, за яким удосконалюється порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, дане рішення підтримали 270 народних депутатів.

"Він пропонує надати можливість суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати і реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ (сервісний центр - УНІАН) МВС та ТЦК", - зазначив Железняк.

За словами голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данили Гетманцева, законопроєкт передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними авто.

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"Надмірні та неефективні бюрократичні процедури є перешкодою для роботи білого ринку. Саме таким архаїзмом є вимога додаткової реєстрації авто на посередника з купою непотрібних довідок", - відмітив нардеп.

Він наголосив, що це рішення стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.

Вживані авто в Україні - що відомо

У листопаді український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років. Лідером реєстрацій, серед ввезених вживаних автівок, тоді був Volkswagen Golf.

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