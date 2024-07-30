Найбільшу частку в сегменті імпортованих легкових авто віком до 5 років склали бензинові автомобілі.

З січня по червень українці придбали понад 30,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років.

Експерти порталу "УкрАвтопром" підрахували, що загалом за цей час першу реєстрацію в нашій країні пройшли більш ніж 113 тисячі легкових авто з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років склали приблизно 27% від цієї кількості.

Найбільшим попитом в даному сегменті користувались бензинові легковики: їх частка склала 40%. Майже впритул до них наблизились електричні авто (39%). Набагато меншим попитом користувались дизельні, гібридні та автомобілі з газобалонним обладнанням.

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ТОП-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років виглядає так:

Tesla Model Y – 1915 одиниць;

Tesla Model 3 – 1860;

Mazda CX-5 – 1012;

Nissan Rogue – 1008;

Hyundai Kona – 983;

Volkswagen Tiguan – 903;

Volkswagen Golf – 774;

Volkswagen ID.4 – 681;

Audi Q5 – 618;

Nissan LEAF – 600.

Вживані авто – які моделі рекомендують експерти

Раніше британські спеціалісти порекомендували водіям-початківцям звернути увагу на десять найкращих на їх погляд моделей вживаних авто. Експерти вважають, що потенційних автовласників не розчарують Volkswagen Polo, Kia Picanto та Hyundai i10. Остання модель може похвалитися "‎розкішшю великого авто"‎.

У свою чергу, відомий механік Девід Лонг радить при покупці вживаного автомобіля звернути увагу, зокрема, на Honda Accord та Subaru Outback. За його словами, їх відрізняє дуже висока надійність.

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