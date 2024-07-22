Які бензинові легковики найчастіше купують українці / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Обладнанні бензиновими двигунами внутрішнього згоряння нові легковики продовжують домінувати на нашому ринку, хоча їхня частка і дещо зменшилась. Про це повідомляє портал "Укравтопром".

За півроку український автопарк поповнили 14,1 тис нових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023-го. При цьому частка бензинових легковиків у загальних продажах нових авто знизилась у цьому році з 49% до 43%.

Лідером у цьому сегменті ринку стала Mazda CX5 з показником 876 автомобілів. П’ятірка моделей нових легкових авто з бензиновими ДВЗ виглядає так:

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  • Mazda CX5 – 876 одиниць;
  • Toyota RAV-4 – 862;
  • KIA Sportage – 826;
  • Renault Duster – 749;
  • Suzuki SX4 – 578.

Якщо казати про імпортовані вживані легковики, то тут авто з бензиновими двигунами також утримують першість: до них належали 48% вживаних авто, які в 2024-му перейшли на номери України. Середній вік цих автомобілів склав 10,3 років.

Лідери серед імпортованих вживаних авто з бензиновими ДВЗ:

  • Volkswagen Golf – 3646 одиниць;
  • Volkswagen Tiguan – 2220;
  • Audi Q5 – 2219;
  • Nissan Rogue – 2210;
  • Renault Megane – 2032.

Новини українського авторинку – що цікавого

Раніше стало відомо, що за перше півріччя 2024-го українці придбали приблизно 7,3 тис легкових авто, ввезених з КНР. У  порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто з Китаю зріс приблизно у півтора рази.

Окрім того, нещодавно спеціалісти назвали найбільш популярні в нашій країні вживані авто зі Сполучених Штатів Америки. Як виявилось, найбільшим користувалась TESLA Model 3.

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