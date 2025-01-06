Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами.

За підсумками 2024 року автомобілі з традиційними двигунами склали понад 65% ринку нових легкових автомобілів. Відповідні дані наводить спеціалізований портал "Укравтопром".

Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами. Однак їх ринкова частка відносно 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів – до 40%.

Далі йде сегмент дизельних авто, який, у свою чергу, збільшився з 22,8% до 25,6%. Частка гібридів також зросла з 17,7% до 19,5%. Крім того, збільшилась частка електромобілів з 12% до 14,5%. При цьому автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.

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Лідерські позиції за сегментами посіли:

бензинові авто – Mazda CX5;

дизельні – Renault Duster;

гібридні – Toyota RAV-4;

електромобілі – Volkswagen ID.4;

авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Український ринок авто - останні новини

У 2024-му році найпопулярнішим автомобілем на українському ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. Тоді за минулий рік в Україні було продано більше 6,8 тисяч нових автомобілів Renault Duster.

З січня по жовтень 2024 року в Україну імпортовали понад 50 тисяч легкових електромобілів, загальна митна вартість яких становила майже 1,1 млрд доларів. Тоді найчастіше нові електрокари завозили з Китаю, а лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

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