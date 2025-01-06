За підсумками 2024 року автомобілі з традиційними двигунами склали понад 65% ринку нових легкових автомобілів. Відповідні дані наводить спеціалізований портал "Укравтопром".
Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами. Однак їх ринкова частка відносно 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів – до 40%.
Далі йде сегмент дизельних авто, який, у свою чергу, збільшився з 22,8% до 25,6%. Частка гібридів також зросла з 17,7% до 19,5%. Крім того, збільшилась частка електромобілів з 12% до 14,5%. При цьому автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- бензинові авто – Mazda CX5;
- дизельні – Renault Duster;
- гібридні – Toyota RAV-4;
- електромобілі – Volkswagen ID.4;
- авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Український ринок авто - останні новини
У 2024-му році найпопулярнішим автомобілем на українському ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. Тоді за минулий рік в Україні було продано більше 6,8 тисяч нових автомобілів Renault Duster.
З січня по жовтень 2024 року в Україну імпортовали понад 50 тисяч легкових електромобілів, загальна митна вартість яких становила майже 1,1 млрд доларів. Тоді найчастіше нові електрокари завозили з Китаю, а лідером з поставок вживаних електромобілів були США.