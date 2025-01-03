Особливою популярністю серед українців користувались кросовери.

Найпопулярнішим автомобілем на українському ринку нових авто у 2024-му став компактний кросовер Renault Duster. Відповідні дані приводить видання УкрАвтопром.

За минулій рік в Україні було продано 6826 нових автомобілів Renault Duster. Таким чином, він залишив своїх конкурентів далеко позаду.

Renault Duster (також відомий як Dacia Duster) є компактним кросовером-позашляховиком, який румунський автовиробник Dacia представив у модельному ряді 2010 року.

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Модель орієнтована на масового покупця – ще у 2014-му було виготовлено мільйонний автомобіль. Існує версія кросовера під брендом Nissan Terrano.

Зазначимо, що друге на третє місце серед найпопулярніших в Україні моделей також посіли кросовери від відомих брендів, а саме – Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Замикає десятку лідерів світова класика – автомобіль Toyota Camry.

Загалом ТОП-10 нових легковиків 2024-го виглядає так:

Renault Duster – 6826 одиниць;

Toyota RAV4 – 4068;

Mazda CX-5 – 1738;

Kia Sportage – 1644;

Volkswagen ID.4 – 1626;

Hyundai Tucson – 1435;

Škoda Octavia – 1415;

Volkswagen Touareg – 1410;

Škoda Kodiaq – 1406;

Toyota Camry – 1291.

Світовий авторинок – що цікавого

Нещодавно експерти назвали найпопулярніший автомобіль у світі. Лідером на ринку 2024-го опинилась Toyota Corolla з показниками у 1,004 мільйона проданих одиниць.

Зазначимо, що це ще не остаточні дані за минулий рік, однак вони добре відображають світову динамку. Серед іншого треба відзначити популярність електромобіля Tesla Model Y. Ця модель опинилась на другій позиції.

Раніше стало відомо, що електричні автомобілі встановили новий світовий рекорд продажів. Головний внесок у це зростання зробили китайці, тоді як продажі у США і Канаді не продемонстрували такого стрибка.

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