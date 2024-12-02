Найпопулярнішим легковиком на нашому ринку знов став кросовер Renault.

У листопаді в Україні зареєстровали трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто – це на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відповідні дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати із жовтнем цього року, споживча активність на автомобільному ринку впала на 10%. Лідером серед бреднів стала Toyota – її показники склали 868 одиниць. До речі, Toyota Group також виявилась найпопулярнішим автовиробником у світі за цей рік.

Друге місце на українському ринку посів бренд Renault із показником 533 одиниці. Третя позиція доволі очікувано опинилась за Skoda (514 авто). Окрім них до ТОП-5 потрапили Volkswagen та BMW.

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Якщо казати про найпопулярніші моделі, то тут також ніякої інтриги не було – бестселером місяця на ринку нових легковиків виявився кросовер Renault Duster. Його показник склав 511 проданих авто.

Експерти додають, що всього з початку 2024-го в нашій країні зареєстровали 64 тисячі нових легкових авто – це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ринок автомобілів – поради фахівців

Нещодавно спеціалісти назвали японські машини, від купівлі яких краще утриматися. На думку експертів, покупцям краще уникати Mazda RX-8, Mitsubishi Eclipse, Honda CRX Del Sol, Toyota Paseo, Suzuki Samurai та Suzuki X-90. Ці моделі страждають, зокрема, від проблем з надійністю силової установки.

А ще раніше відомий експерт з уживаних автомобілів Адам Морріс назвав надійну та дешеву і при цьому доволі маловідому модель авто.

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