Продажі найпопулярнішої моделі цього автовиробника у 2024-му досягли 901 991 одиниці.

У новому рейтингу World Car Group домінує Toyota Group, сукупні продажі якої за період з початку року по жовтень склали понад 8,56 мільйона автомобілів. Про це повідомляє Focus2Move.

У той же час, якщо порівнювати з показниками минулого року, продажі Toyota Group знизились на 2,1%. Найпопулярнішим її автомобілем залишається бестселлер ринку – Toyota Corolla. Продажі цієї моделі у 2024-му досягли 901 991 одиниці.

Зазначимо, що Toyota Group випереджає своїх конкурентів з великим відривом – показники Volkswagen Group, яка опинилась на другому місці, складають "‎лише"‎ 6,85 мільйона одиниць. На третьому місці знаходиться група Hyundai-Kia (5,65 мільйона).

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Загалом десятка світових автовиробників виглядає так:

Toyota Group – 8,56 мільйона одиниць (-2,1%);

Volkswagen Group – 6,85 млн (-1,6%);

Hyundai-Kia – 5,65 млн (-3,1%);

Renault Nissan Alliance – 5 млн (+1%);

General Motors – 4,76 млн (-4,9%);

Stellantis – 4,74 млн (-8,1%);

Honda Motor – 3,18 млн (-2,9%);

Ford Group – 3,09 млн (-0,4%);

BYD – 2,95 млн (+35,6%);

Suzuki – 2,64 млн (+3,9%).

Новини авторинку – що цікавого

Нещодавно спеціалісти з’ясували, на яких авто їздять сучасні мільйонери. Фахівці дійшли до висновку, що машина як символ статусу відходить у минуле і багато хто з заможних людей обирають "бюджетні" авто. Серед автомобілів, які обирають мільйонери – моделі від Ford, Honda і Toyota. Залишаються популярними і деякі відносно недорогі моделі від BMW.

А ще раніше експерти автомобільного ринку назвали 6 американських автівок, при купівлі яких треба кілька разів подумати, адже витрати на їх обслуговування можуть виявитись занадто великими.

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