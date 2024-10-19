Ще кілька років тому термін "дешевий електромобіль" здавався більш ніж суперечливим, однак зараз ситуація дещо змінилася.

Британські експерти склали список відносно недорогих, але зручних і надійних електричних авто. З ним можна ознайомитись на офіційному сайті журналу Autocar.

На думку спеціалістів, ще зовсім недавно ціни на електрокари були занадто високими, а запасу ходу часто не вистачало, через що такі авто просто не коштували своїх грошей. Однак технології не стоять на місці і зараз ситуація дещо змінилась.

На вершину нового рейтингу Autocar поставив Cupra Born від SEAT Cupra S.A.U. ("дочка"‎ компанії SEAT). Автомобіль отримав 4,5 зірок із 5, що є найкращим показником у списку.

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На думку фахівців, Cupra Born пропонує цікаве поєднання практичності та задоволення від водіння. Автомобіль демонструє "спортивний характер" і при цьому не відмовляється від комфорту їзди, шумоізоляції та енергоефективності.

ТОП-10 найкращих бюджетних електрокарів:

Cupra Born – 4,5;

Hyundai Kona Electric – 4;

MG 4 EV – 4;

Citroën ë-C3 – 4;

Vauxhall Corsa Electric – 4;

Kia Niro EV – 4;

Mini Cooper E – 4;

Renault Megane E-Tech Electric – 3,5;

Fiat 500e – 3,5;

Tesla Model 3 RWD – 3,5.

Світ електромобілів – останні новини

Нещодавно спеціалісти розповіли, що треба знати перед купівлею вживаного електричного автомобіля. Серед іншого експерти радять перевірити акумулятор авто. Також вони зазначають, що EV мають тенденцію до швидшого зносу шин, а отже краще проконтролювати це питання.

Нагадаємо також, що раніше було названо найпопулярніші електромобілі в Україні. Серед нових авто найбільшою популярністю у вересні користувались, зокрема, Zeekr 001, Volkswagen iD.4 та Honda M-NV.

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