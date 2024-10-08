Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тисячі електромобілів.

Впродовж вересня український автопарк поповнили 4289 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня минулого року попит на електромобілі зменшився на 0,2%, повідомляє "Укравтопром".

При цьому частка нових машин в реєстраціях BEV збільшилася та склала 21%, проти 18% торік.

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4157 машин. З них 870 нових автівок та 3287 уживаних авто.

Відео дня

ТОП-5 нових електромобілів місяця:

Zeekr 001 - 109 авто;

Volkswagen iD.4 - 103;

onda M-NV - 102;

BYD Song Plus - 91;

Nissan Ariya - 74.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 440;

Tesla Model 3 - 325;

Tesla Model Y - 310;

Volkswagen e-Golf - 196;

Hyundai Kona - 179.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тисячі одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в", - йдеться в повідомленні.

Український ринок авто - останні новини

Минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили майже 17 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Середній вік вживаних машин тоді становив понад 9 років.

У вересні найбільшою популярністю на українському ринку нових авто користувався бестселер Renault Duster.

Вас також можуть зацікавити новини: