Частка нових машин в реєстраціях BEV збільшилася та склала 21% / фото ua.depositphotos.com

Впродовж вересня український автопарк поповнили 4289 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня минулого року попит на електромобілі зменшився на 0,2%, повідомляє "Укравтопром".

При цьому частка нових машин в реєстраціях BEV збільшилася та склала 21%, проти 18% торік.

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4157 машин. З них 870 нових автівок та 3287 уживаних авто.

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ТОП-5 нових електромобілів місяця:

  • Zeekr 001 - 109 авто;
  • Volkswagen iD.4 - 103;
  • onda M-NV - 102;
  • BYD Song Plus - 91;
  • Nissan Ariya - 74.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • Nissan Leaf - 440;
  • Tesla Model 3 - 325;
  • Tesla Model Y - 310;
  • Volkswagen e-Golf - 196;
  • Hyundai Kona - 179.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тисячі одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в", - йдеться в повідомленні. 

Український ринок авто - останні новини

Минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили майже 17 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Середній вік вживаних машин тоді становив понад 9 років. 

У вересні найбільшою популярністю на українському ринку нових авто користувався бестселер Renault Duster. 

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