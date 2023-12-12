За місяць українці купили майже 200 гібридних Nissan.

У листопаді автопарк України поповнили 1704 гібридних легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік. Частка нових авто склала 59%.

Компанія "Укравтопром" повідомила, що в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Nissan Qashqai - 194 авто. Друге місце посідає Toyota RAV-4 - 105 авто. Третім за популярністю є Mercedes-Benz GLE з кількістю в 67 авто.

При цьому в реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US - 67 авто.

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Також у лідерській трійці: Toyota Prius - 53 авто та Ford C-Max - 42 авто.

Довідка УНІАН. Гібридне авто - високоекономічний автомобіль, який рухається завдяки системі "електродвигун — двигун внутрішнього згорання", споживаючи як пальне, так і заряд електроакумулятора. Головною перевагою гібридного автомобіля є зменшення споживання пального та шкідливих викидів.

Український ринок авто – останні новини

Минулого місяця українці придбали більше 21 тисячі вживаних легковиків, що стало найбільшим за останні 16 місяців в Україні.

У листопаді український автопарк поповнилося понад 4,3 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Крім того, на українському автомобільному ринку комерційного вантажного та спеціального транспорту було реалізовано 1031 нове авто, що на 6% більше, ніж у жовтні.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тисячі електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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