Усього з початку року українці купили 33 тисячі електромобілів, що у майже три рази більше, ніж за минулий рік.

У минулому місяці український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Як повідомляє "Укравтопром", відносно торішнього листопада попит на електромобілі зріс майже утричі. Однак, у порівнянні з жовтнем 2023 року ринок зменшився на 4%.

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легковики - 4239 авто. З них 827 нових та 3412 уживаних.

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ТОП-5 нових електромобілів на ринку у листопаді 2023 року:

Volkswagen ID.4 – 297 авто. Toyota BZ4X - 64. BYD Song - 55. Honda eNS1 - 50. Volkswagen ID.6 - 48.

ТОП-5 місяця вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 515. Tesla Model 3 - 385. Volkswagen е-Golf - 355. Tesla Model Y - 284. Audi E-Tron - 201.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тисячі електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того ж, в реєстраціях автомобілів на акумуляторних джерелах живлення збільшилась частка нових машин - з 17% до 20%.

Український ринок автомобілів – останні новини

Впродовж листопада українці купили близько 5,4 тисяч нових легковиків. Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто стала Toyota.

У листопаді українці придбали понад 21,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Таким чином минуломісячне поповнення автопарку вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців в Україні.

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