У минулому місяці український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Як повідомляє "Укравтопром", відносно торішнього листопада попит на електромобілі зріс майже утричі. Однак, у порівнянні з жовтнем 2023 року ринок зменшився на 4%.
Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легковики - 4239 авто. З них 827 нових та 3412 уживаних.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у листопаді 2023 року:
- Volkswagen ID.4 – 297 авто.
- Toyota BZ4X - 64.
- BYD Song - 55.
- Honda eNS1 - 50.
- Volkswagen ID.6 - 48.
ТОП-5 місяця вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 515.
- Tesla Model 3 - 385.
- Volkswagen е-Golf - 355.
- Tesla Model Y - 284.
- Audi E-Tron - 201.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тисячі електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
До того ж, в реєстраціях автомобілів на акумуляторних джерелах живлення збільшилась частка нових машин - з 17% до 20%.
Український ринок автомобілів – останні новини
Впродовж листопада українці купили близько 5,4 тисяч нових легковиків. Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто стала Toyota.
У листопаді українці придбали понад 21,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Таким чином минуломісячне поповнення автопарку вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців в Україні.