В Україні попит на електромобілі зріс майже утричі / фото ua.depositphotos.com

У минулому місяці український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Як повідомляє "Укравтопром", відносно торішнього листопада попит на електромобілі зріс майже утричі. Однак, у порівнянні з жовтнем 2023 року ринок зменшився на 4%.

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легковики - 4239 авто. З них 827 нових та 3412 уживаних.  

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ТОП-5 нових електромобілів на ринку у листопаді 2023 року:

  1. Volkswagen ID.4 – 297 авто.
  2. Toyota BZ4X - 64.
  3. BYD Song - 55.
  4. Honda eNS1 - 50.
  5. Volkswagen ID.6 - 48.

ТОП-5 місяця вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf - 515.
  2. Tesla Model 3 - 385.
  3. Volkswagen е-Golf - 355.
  4. Tesla Model Y - 284.
  5. Audi E-Tron - 201. 

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тисячі електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того ж, в реєстраціях автомобілів на акумуляторних джерелах живлення збільшилась частка нових машин - з 17% до 20%. 

Український ринок автомобілів – останні новини 

Впродовж листопада українці купили близько 5,4 тисяч нових легковиків. Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто стала Toyota. 

У листопаді українці придбали понад 21,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Таким чином минуломісячне поповнення автопарку вживаними авто стало найбільшим за останні 16 місяців в Україні. 

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