Новий сервіс передбачає, що мандрівник може здати багаж прямо вдома, а потім отримати свою валізу по прибуттю в готель або офіс в місті прильоту.

Європейський лоукостер easyJet пропонує пасажирам нову послугу, яка позбавить їх від клопоту з багажем.

Як повідомляє Avianews, новий сервіс передбачає, що мандрівник може здати багаж прямо вдома, а потім отримати свою валізу по прибуттю в готель або офіс в місті прильоту.

Як повідомляється, пасажиру не потрібно буде підходити до стійки реєстрації в аеропорту для здачі багажу при вильоті або забирати його в залі прильоту — за нього це зроблять кур'єри. Послугу надає компанія Airportr, яка почала співпрацювати з easyJet.

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На даний момент сервіс обмежений. Багаж забирають вдома перед рейсом та привозять за адресою в місті прильоту тільки пасажирам, які вилітають з лондонського аеропорту Гатвік в Женеву. Реєстрація багажу вдома в Лондоні коштує від 38 фунтів стерлінгів (43 євро), а доставка багажу за вказаною адресою по прильоту в Женеву — від 40 фунтів стерлінгів (46 євро).

Якщо пасажир вилітає з Гатвіка або Женеви по будь-якому іншому маршруту easyJet, він може замовити реєстрацію багажу вдома, проте після прильоту йому доведеться самостійно забрати свою валізу в залі прильоту.

Для всіх рейсів easyJet до Женеви пасажир може замовити доставку багажу по прильоту. В такому випадку кур'єр забере валізу з багажної каруселі в аеропорту Женеви і доставить її за вказаною адресою.

Нова послуга включена за замовчуванням в найдорожчий тариф Flexi. Пасажири easyJet з такими квитками можуть замовити безкоштовну реєстрацію багажу вдома при вильоті з аеропорту Гатвік або Женеви.

Іншим клієнтам easyJet надає послугу за окрему плату. У деяких випадках ціна доставки багажу перевищує ціну найдешевших авіаквитків. Якщо переліт з Гатвіка до Женеви 23 січня 2024 року коштує 30 фунтів стерлінгів (34 євро), то доставка багажу від дверей до дверей на цьому маршруті обійдеться від 78 фунтів стерлінгів (89 євро).

Вирішення проблем з багажем

У липні 2023 року стало відомо про те, що найбільша авіакомпанія світу запускає унікальну послугу. Авіакомпанія Air France, що є одним з найбільших авіаперевізників світу, заявила, що тепер пасажири можуть не везти багаж в аеропорт при вильоті з Парижа, а здати його прямо у французькій столиці або її передмістях в період від 30 до 4 годин до вильоту літака.

Послуга доступна в п'яти готелях Парижа і великих виставкових центрах. Також повідомляється, що авіакомпанія планує надавати послугу зі здачі багажу вдома.

Скористатися послугою можуть мандрівники, які вилітають з найбільшого аеропорту Франції — паризького Шарля-де-Голля. Здати багаж в місті при вильоті з паризького аеропорту Орлі можна буде пізніше.

Дистанційна реєстрація валіз на рейс є платною. Для однієї валізи вона коштує 25 євро, для двох — 35 євро.

Пасажири, які здадуть свої валізи в місті, зможуть проконтролювати місцезнаходження речей через мобільний додаток авіакомпанії.

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