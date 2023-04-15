Комунальникам доручили проводити перевірки в місті і у разі виявлення електричних самокатів вилучати їх.

У місті Ізмаїл на півдні Одеської області місцева влада заборонила прокат електросамокатів. Це сталося за кілька днів після того, як в місті запрацював сервіс прокату електротранспорту.

У рішенні виконкому, опублікованому місцевою владою, зазначається, що використання та рух транспортних засобів, які підпадають під визначення "легкий персональний електричний транспортний засіб", "низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб" та які надаються у використання на умовах прокату або на інших умовах, заборонений.

"Заборонити власниками електричних самокатів … їх розміщення та зберігання на міських територіях загального користування. Відділу Патрульної поліції у м. Ізмаїл Управління Патрульної поліції в Одеській області негайно вжити заходи щодо припинення власниками та водіями транспортних засобів порушень Правил дорожнього руху України на території Ізмаїльської міської територіальної громади, пов’язаних із використанням електричних самокатів", – йдеться в рішенні від 12 квітня.

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Крім цього, комунальникам доручили проводити перевірки в місті і у разі виявлення електричних самокатів, які надаються у використання на умовах прокату або на інших умовах, вилучати їх.

Власники самокатів зможуть їх повернути тільки за наявності документів, що підтверджують право власності, та після оплати витрат з їх транспортування та зберігання.

У рішенні виконкому не наводяться причини запровадження такої заборони. Водночас місце видання "Бесарабія інформ" пише, що 10 квітня у Ізмаїлі запрацював прокат електросамокатів.

Електросамокати в інших містах України

Раніше цього року Верховною Радою було ухвалено закон, який називають першим кроком до регулювання руху персонального транспорту, зокрема електросамокатів. Цей закон вперше в українському законодавчому полі визначив, що таке легкий персональний транспорт, і створив підґрунтя для розробки правил і норм для врегулювання руху електротранспорту. Далі матимуть ухвалити закони, що врегулюють, де саме можна їздити та за якими правилами.

Поки Верховна Рада не ухвалила відповідних рішень, ці питання врегульовує місцева влада. У Києві ще в 2021 році встановили максимальну швидкість для користувачів електросамокатів - 20 км/год. Крім цього, було запроваджено зони, де заборонено залишати самокати.

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