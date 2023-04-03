За словами мера Парижа, до 1 вересня 2023 року вулиці міста будуть очищені від громадських електросамокатів.

Жителі столиці Франції в неділю, 2 квітня 2023 року, переважною більшістю голосів проголосували за заборону орендованих електросамокатів. Їх погрожували заборонити протягом двох років після смерті жінки, яку збили дівчата на самокатах у пішохідній зоні на набережній Сени.

Як пише Politico, таким чином Париж став єдиною європейською столицею, яка підтримала таку заборону.

"Парижани масово висловилися проти використання громадських електросамокатів. Вони дали нам дуже чітку дорожню карту, і ми збираємося дотримуватися їхнього рішення", – прокоментувала результати народного волевиявлення мер Парижа Анн Ідальго.

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Відзначається, що за заборону електроскутерів проголосували 89% жителів французької столиці, хоча знаменний референдум був відзначений захмарним рівнем тих, що утрималися: тільки близько 8% зареєстрованих паризьких виборців проголосували.

За словами мера, до 1 вересня 2023 року вулиці Парижа будуть очищені від громадських електросамокатів. Це дата, до якої закінчується термін дії контракту, який наразі дозволяє трьом компаніям – Dott, Tier і Lime – управляти 5 тисячами електронних самокатів в Парижі.

Разом з тим, міністр транспорту Франції Клеман Бон назвав референдум був "демократичним провалом", про що, за його словами, свідчить "принизливо низька явка".

Напередодні голосування три оператори електронних скутерів, що працюють у Парижі, вимагали дозволити електронне голосування як стимул залучити до голосування цільову демографічну групу – людей у віці від 18 до 24 років. Однак запит було відхилено. При цьому їх розкритикували за неоднозначні методи впливу на громадську думку перед голосуванням, такі як пропозиція безкоштовних поїздок своїм користувачам в день референдуму.

Проблеми через орендовані електросамокати в Парижі

Електронні самокати, які прямо на вулиці може орендувати будь-хто, з'явилися на вулицях Парижа в 2018 році. Але незабаром вони спровокували проблеми з безпекою, в тому числі через недбале водіння. Також місцеві жителі скаржилися, що вони чинять негативний вплив на навколишнє середовище і погано впливають на міський ландшафт, оскільки невикористовувані скутери захаращують тротуари.

При цьому популярні в останні роки електросамокати, що здаються в прокат, викликали критику не тільки в Парижі, а й інших містах Франції та світу.

Зокрема, влітку 2022 року в Ніцці розгорівся скандал, коли там на набережній під колесами електросамоката загинув 5-річний хлопчик з України – його родина виїхала за кордон, рятуючись від війни.

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