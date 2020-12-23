На вулицях столиці зафіксовано близько двох десятків ДТП.

Вдень 23 грудня дорожній рух у Києві скували глухі затори на тлі раптового снігопаду.

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Про це свідчать дані карт Google. Так, на дорогах столиці зафіксовано близько двох десятків аварій.

Рух ускладнено на в'їздах і виїздах з Києва, а також на найважливіших транспортних артеріях і в центрі міста.

Зокрема, Затори тягнуться від Житомирського шосе через проспект Перемоги та бульвар Тараса Шевченка до самого центру Києва.

Затори також скували рух на вулиці Набережно-Хрещатицькій та Набережному шосе.

Сніг у Києві

Київ у середу, 23 грудня, почало засипати снігом. Опади фіксують у кількох районах української столиці.

Станом на ранок, на 10:00, сніг можна спостерігати в Подільському районі. Там він менш ніж за годину присипав землю. У Святошинському районі опади теж є, але не такі сильні.

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Автор: Дмитро Захаров