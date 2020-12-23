У Києві почався снігопад: стало відомо, які райони вже припорошило (фото)

11:14, 23 грудня 2020
42

Декілька районів столиці вже засипало снігом.

Київ запорошило снігом / Фото ТСН
Київ запорошило снігом / Фото ТСН

Київ в середу, 23 грудня, почало засипати снігом. Опади фіксують у кількох районах української столиці.

Про це повідомляють журналісти ТСН.ua.

На південь України прийшла справжня зима: на Херсонщині випав перший сніг (фоторепортаж, відео)

Станом на ранок, на 10:00, сніг можна спостерігати у Подільському районі. Там він за менш як годину вкрив землю. У Святошинському районі опади теж є, але не такі сильні.

Водночас на Позняках, Троєщині, Харківському шосе снігу, кажуть, ще немає. 

Ожеледиця в Україні

Сьогодні вдень, 23 грудня, в більшості північних і центральних областей на дорогах ожеледиця.

Таким погодним умовам надано перший рівень небезпеки - жовтий. 

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Київсніг у Києвісніг в Україніпогода у Києвіновини КиєваНовини Києва
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-2°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
69 %
761 мм
6.3 м/с
2 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять