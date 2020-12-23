У Києві почався снігопад: стало відомо, які райони вже припорошило (фото)

Декілька районів столиці вже засипало снігом.

Київ запорошило снігом / Фото ТСН

Київ в середу, 23 грудня, почало засипати снігом. Опади фіксують у кількох районах української столиці.

Про це повідомляють журналісти ТСН.ua.

Читайте також На південь України прийшла справжня зима: на Херсонщині випав перший сніг (фоторепортаж, відео)

Станом на ранок, на 10:00, сніг можна спостерігати у Подільському районі. Там він за менш як годину вкрив землю. У Святошинському районі опади теж є, але не такі сильні.

Водночас на Позняках, Троєщині, Харківському шосе снігу, кажуть, ще немає.

Ожеледиця в Україні

Сьогодні вдень, 23 грудня, в більшості північних і центральних областей на дорогах ожеледиця.

Таким погодним умовам надано перший рівень небезпеки - жовтий.