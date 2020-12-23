У Києві почався снігопад: стало відомо, які райони вже припорошило (фото)
Декілька районів столиці вже засипало снігом.
Київ в середу, 23 грудня, почало засипати снігом. Опади фіксують у кількох районах української столиці.
Про це повідомляють журналісти ТСН.ua.
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Станом на ранок, на 10:00, сніг можна спостерігати у Подільському районі. Там він за менш як годину вкрив землю. У Святошинському районі опади теж є, але не такі сильні.
Водночас на Позняках, Троєщині, Харківському шосе снігу, кажуть, ще немає.
Ожеледиця в Україні
Сьогодні вдень, 23 грудня, в більшості північних і центральних областей на дорогах ожеледиця.
Таким погодним умовам надано перший рівень небезпеки - жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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