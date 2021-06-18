Закон продовжує можливість експлуатації в Україні літаків, ввезених за оперативним лізингом.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення зміни до розділу ХХI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва» (№ 5301).

Як повідомляється на сайті глави держави, відповідний законопроект Верховна Рада прийняла 1 червня.

Цей документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній у період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва.

Зокрема, закон продовжує до кінця 2024 року можливість експлуатації в Україні в режимі тимчасового ввезення з умовним звільненням від митних платежів літаків, ввезених українськими авіакомпаніями за оперативним лізингом.

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У такому режимі на митну територію України можуть ввозитися літаки з масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг, але не більше 30 тис. кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

При цьому, відповідно до закону, уряд має врахувати в проекті державного бюджету України на 2022 рік фінансування заходів Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема щодо відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників.

Для забезпечення виконання поставлених завдань глава держави звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з відповідним листом.

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Автор: Наталя Нічишина