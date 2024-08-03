Чинна віце-президент США у будь-якому разі буде присутня в ефірі ABC News.

В команді віцепрезидентки США Камали Гарріс не погоджуються на пропозицію екс-глави Білого дому, кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News. Про це інформує CBS.

Зазначається, що, попри згоду Трампа на пропозицію Fox News провести дебати з імовірним кандидатом від демократів, кампанія Гарріс заявляє, що дотримуватиметься "початкового плану дебатів на ABC News". При цьому Трамп зазначив, що передбачувані дебати на Fox News відбудуться 4 вересня.

"Я погодився з Fox News обговорити Камалу Гарріс у середу, 4 вересня. Дебати раніше були заплановані проти Сонного Джо Байдена на ABC, але їх було сксовано через те, що Байден більше не буде учасником, і я перебуваю в судовому процесі проти ABC Network", – написав Трамп. Відео дня

У свою чергу кампанія Гарріс заявила, що "Дональд Трамп біжить злякано", сподіваючись, що Fox News "виручить його" від дебатів, про які він уже домовився з ABC News.

"Йому потрібно припинити грати в ігри та з’явитися на дебати, які він уже зобов’язався провести 10 вересня. Віце-президент так чи інакше буде там, щоб скористатися можливістю виступити перед національною аудиторією в найкращий час", - сказав Майкл Тайлер, директор із комунікацій кампанії Гарріс.

Дебати Камали Гарріс і Дональда Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, екс-президент США Дональд Трамп таки погодився на дебати з кандидаткою на посади глави Білого дому Камалою Гарріс. Трамп, зокрема, уточнив, що дебати відбудуться 4 вересня на телеканалі Fox News

Як відомо, Гарріс отримала достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти.

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