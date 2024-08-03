Гарріс отримала достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти.

Дональд Трамп погодився провести дебати з Камалою Гарріс після того, як вона заявила, що "готова" прийняти його виклик, пише Sky News.

"Я повністю готовий прийняти результати цього "перевороту" і замінити Джо на сцені дебатів на божевільну Камалу Гарріс. Я витратив сотні мільйонів доларів, часу і зусиль на боротьбу з Джо, і коли я виграв дебати, вони викинули на ринг нового кандидата. Несправедливо, але що є, те є", – написав Трамп на сторінці в соціальній мережі Truth Social.

Хоча жодних офіційних подробиць не було оприлюднено, Трамп повідомив, що дебати відбудуться 4 вересня на телеканалі Fox News, модераторами будуть Брет Байєр і Марта Маккалум.

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У другому пості Трамп вказав, що правила будуть схожі на умови дебатів з Джо Байденом. Однак пізніше він його видалив.

Раніше Трамп заявляв, що не буде дебатувати з пані Гарріс, тому що, за його словами, вона не є офіційним кандидатом. Однак Гарріс отримала достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти. Хоча процес онлайн-голосування не завершиться до понеділка, 5 серпня.

Вибори у США – остання новини

Раніше УНІАН писав, що віце-президентка США Камала Гарріс вже забезпечила собі перемогу на внутрішньопартійних виборах в Демократичній партії і стане офіційним кандидатом у президенти, коли в понеділок сплине час, відведений для голосування.

Водночас найімовірнішим кандидатом на посаду віцепрезидента США в разі обрання Камали Гарріс кандидатом на посаду глави Білого дому від Демократичної партії є 51-річний губернатор Пенсільванії Джошуа Шапіро.

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